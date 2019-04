Rund 1000 Kinder besuchen Ernährungs-Ausstellung

Doch das Bewusstsein wird auch an der Zucker-Station geschärft. Die Schüler müssen erraten, wie viel Würfel Zucker sich in verschiedenen Lebensmitteln befinden. An der Station „Eins, zwei oder drei: Welches Tier esse ich?“ haben sie die Auswahl zwischen Rind, Schwein und Huhn. Veranstalter Stefan Elmer erklärt: „Viele Kinder wissen so etwas nicht mehr.“