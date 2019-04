Gestrandete Kühe auf den Kanaren gaben Rätsel auf

Wenn Tierkadaver an Strände gespült werden, handelt es sich im Normalfall und nachvollziehbarerweise um tote Meeresbewohner - umso rätselhafter sind die Ereignisse, die sich vergangene Woche an mehreren Küstenabschnitten der Kanarischen Inseln zugetragen haben. Was auf dem Video aussieht wie ein kleiner Wal, der von einem Jetski auf Teneriffa ans Ufer gezogen wird, ist in Wirklichkeit eine Kuh! Zwei weitere Kadaver wurden entdeckt, einer davon auf der Nachbarinsel La Gomera. Nun dürfte das Rätsel um die toten Paarhufer gelöst worden sein …