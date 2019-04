Jugendlichen Drogen gegeben

„Cool“ sei es gewesen, Cannabis zu rauchen, so der Lehrling. Deshalb besorgte sich der mit seinen Eltern im Burgenland lebende Teenager immer wieder Stoff bei Dealern - zumeist Asylwerbern. Doch das „Gras“ rauchte der damals 18-Jährige nicht nur allein, sondern gab es an Freunde weiter. Darunter befanden sich allerdings auch Minderjährige. Als er sich wieder einmal Nachschub besorgen wollte, ertappten ihn Zivilfahnder auf frischer Tat. Adrett gekleidet und in Begleitung seiner Eltern erschien der heute 19-Jährige vor Gericht in Eisenstadt.