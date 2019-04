Cwtch: Der wohl gemütlichste Einrichtungstrend

Und dabei geht es vor allem darum mit warmen Farben, Teppiche sowie Deko-und Einrichtungsgegenständen unsere Wohnung in eine Kuschelhöhle zu verwandeln. Viele fragen sich an dieser Stelle zurecht: Wo ist der Unterschied zu Hygge? Während man bei dem dänischen Lebensstil die Freude in jedem Moment suchen soll, geht es bei Cwtch darum, auch in sich selbst Zufriedenheit und Glück zu finden.