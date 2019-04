VW testet selbstfahrende Roboterwagen in Hamburg

Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (l) und Axel Heinrich, Head of Group Research and Innovation bei Volkswagen, stehen am 03.04.2019 in Hamburg an einem Volkswagen-Fahrzeug vom Typ e-Golf. Die Modelle können autonom auf einer Teststrecke in Hamburg fahren. Foto: Friso Gentsch/Volkswagen

Bild: Volkswagen AG