Entdecken Sie die aktuellen Weltreise-Angebote!

Die gute Nachricht: Es gibt mehr zu entdecken, als Sie jemals persönlich in Augenschein nehmen können. Ein Leben reicht dazu nicht aus, um all die fantastischen Orte unserer Welt zu erkunden. Wer also in relativ kurzer Zeit extrem viel sehen und erleben möchte, wählt als Reiseform eine Kreuzfahrt; das ist bequem, um nicht zu sagen ideal dafür geeignet, denn das schwimmende Hotel reist mit und bietet viele Vorteile: einmal Koffer auspacken, (fast) jeden Tag eine andere Destination erleben.