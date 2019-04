Der Emir von Kuwait liegt in Salzburg im Spital

Landung am Airport Salzburg

Gelandet ist der Emir bereits am Dienstag, wie der Airport Salzburg via Facebook verkündete. Er landete mit einer Airbus A319 samt Schriftzug „State of Kuwait“. Zuletzt war Sabah al-Ahmad al-Dschabir as-Sabah vor drei Jahren in Salzburg: Es war eine gänzlich private Reise. Das Staatsoberhaupt schätzt offensichtlich Salzburg und sein Land.