„Ex“ erstochen: Roland H. ist zurechnungsfähig

Dem Verdächtigen wird vorgeworfen, die 50-Jährige am 9. Jänner vor dem Garagentor ihres Wohnhauses mit einem Messer attackiert zu haben. Dem Opfer wurden laut Obduktion an die sechs Stiche zugefügt. Beim Lokalaugenschein am 27. Februar wurde bekannt, dass die Tat von Kameras gefilmt wurde. Diese hatte die Frau offenbar aus Angst vor ihrem ehemaligen Partner vor dem Gebäude installieren lassen.