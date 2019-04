Ein Jahr her: Der alles verändernde Fallrückzieher

Am 3. April 2018 passierte etwas, das in die Geschichtsbücher eingehen wird. Der damalige Spieler von Real Madrid, Cristiano Ronaldo schaffte einen Fallrückzieher, der selbst das Publikum des Gegners zu „standing ovation“ veranlasste. Das war damals im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals gegen Juve das 0: 2 von Real Madrid in Turin.