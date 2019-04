Rugby-Team aus Christchurch sucht nun neuen Namen

Wegen des Anschlags sitzt ein 28-jähriger Rechtsextremist aus Australien, der bereits seit einigen Jahren in Neuseeland lebte, in Untersuchungshaft. Bei einer Verurteilung droht ihm lebenslange Haft. Der Name „Crusaders“ geht auf die christlichen Kreuzritter im Mittelalter zurück. Unter diesem Namen spielt der Club seit 1996 in der internationalen „Super Rugby“-Liga. Die „Crusaders“ sind nicht nur amtierender Super-Rugby-Champion und mit bisher neun Titeln Rekordsieger, sie stellen auch Spieler für Neuseelands legendäre Rugby-Nationalmannschaft, die All Blacks, die heuer im Herbst in Japan auf ihren dritten WM-Titel en suite losgehen.