Die „geheimen“ Ostermärkte der Stadt

#Ostern in der Remise

Am Osterwochenende, dem 20 und 21. April wird es auch in der Remise der Wiener Linien osterlich. In der großen Ausstellungshalle wurden bunte Ostereier versteckt, die die Kinder gegen Nester austauschen dürfen. Auf der Brunch-Wiese wartet eine gemütliche Osterjause und Öffi-Fans haben die Möglichkeit beim Flohmarkt U-Bahn- und Bim-Zubehör aus vergangenen Tagen zu erstehen.

Wo: 3., Ludwig-Koeßler-Platz