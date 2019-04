Mega-Panne! Chelsea von den Konkurrenten belächelt

Es war wohl für alle Beteiligten eine Riesenüberraschung, als in der vorigen Runde Slavia Prag den fünffachen EL-Sieger Sevilla FC aus der Europa-League rausschoss. So trifft am 11. April Chelsea im Viertelfinale auf Slavia statt Sevilla. Ein Schock, der in London zu einer Riesenpanne führte.