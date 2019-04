Ross Antony: „Ich liebe Schlager über alles“

Herausstechen tut etwa deine deutsche Version von Gloria Gaynors Kulthit „Ich bin, was ich bin“ - ein Titel, der für dich und deine Fans fast schon programmatisch ist. Es geht um Selbstliebe und darum, Statements zu setzen.

Das Motto ist nicht nur für mich so wichtig. Ich war über die Jahre irgendwie der große Bruder für viele Fans. Sie haben mir viele Geschichten erzählt, aber manchmal geht es mir auch nicht so gut. Wir sitzen aber alle im gleichen Boot und ich will den Leuten sagen, dass es okay ist, so zu sein, wie man ist. Menschen müssen sich nie ändern, für niemanden. Die dürfen alle so bleiben, wie sie sind.