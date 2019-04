Diesen Sommer tragen wir wieder weiße Taschen

Weiße Taschen - ein Accessoire, das wir seit den späten 90ern in der hintersten Ecke unseres Kleiderschrankes versteckt haben. Bis jetzt! Denn nachdem sie die Designer wieder für sich entdeckt haben, dürfen wir sie wieder mit Stolz ausführen. Und plötzlich fragt man sich zu Recht, warum sie eigentlich lange so verpönt waren. Denn ob als Shopper, Clutch oder Bauchtasche - das weiße Accessoire passt zu monochromen wie auch zu bunten Animal- oder Blumenprints, was es zum idealen Sommerbegleiter macht. In diesem Jahr sind zudem auch wieder „all-white“-Looks wieder total angesagt.