Metallbauer SFL schon wieder insolvent

Keine Investoren gefunden

Im Verfahren 2017 wurden die Insolvenzursachen im Wesentlichen in den Auswirkungen des Projektes „Belvedere“ in Wien angegeben. Zur Ursache der Insolvenz gab man bei SFL an, es sei nicht gelungen, das Projekt des Elektrofahrzeuges „ELI“ zur Quotenfinanzierung heranzuziehen. Eine Investorensuche für dieses Projekt sei erfolglos geblieben. Laufende Projekte waren zuletzt von Schwestergesellschaften übernommen bzw. abgewickelt worden, deshalb beschäftigte SFL auch keine Dienstnehmer mehr.