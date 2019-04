Tirol Deluxe: Aktiv in den Kitzbüheler Alpen!

Die Kitzbüheler Alpen zeigen sich im Sommer nicht nur als Postkartenmotiv als echter Hingucker, die Region bietet Ihnen auch die besten Voraussetzungen für einen Aktivurlaub in Tirol. Das umfassende Freizeitangebot gestaltet Ihren Urlaub durch Aktivitäten wie Radfahren, Wandern, Golfen, Baden und viele weitere Aktivitäten sehr abwechslungsreich. Wanderer erfreuen sich über mehr als 2500 Kilometer Wanderwege zu verschiedensten Themen. Für Radfahrer steht das mit über 1000 Kilometer umfassende Rad - und Mountainbike-Netz bereit. In weiterer Folge finden Sie auch neun Top Golfplätze im Umkreis von 50 Kilometer sowie Bäder und Seen, welche zur Erfrischung an heißen Sommertagen einladen. Viele weitere Aktivitäten, wie Klettern, Flugsport, Tennis, Nordic Walking oder Bogenschießen warten darauf von Ihnen entdeckt zu werden. Ein Sommerurlaub, umgeben von einer malerischen Kulisse mit markanten Bergen, breiten Tälern und erfrischenden inmitten der Kitzbüheler Alpen!