SWAT-Team holt Kind (2) aus Haus von Impfgegnern

Kritik: War Polizeieinsatz verhältnismäßig?

Die Eltern wurden schließlich wegen Kindesmissbrauchs angezeigt - doch der dramatische Einsatz mit schwer bewaffneten Polizisten löste eine Debatte aus, ob dieser Zugriff gerechtfertigt gewesen sei. Das Gesetz erlaubt es den Behörden, das Sorgerecht für ein Kind zu übernehmen, wenn dessen Sicherheit in Gefahr ist - die Polizei darf dafür „angemessene Gewalt anwenden, um in ein Gebäude zu gelangen“, heißt es. Ob dies in diesem Fall zutraf, bezweifelt die Anwältin der Eltern: „Diese Gewaltanwendung sollte Schwerverbrechern vorbehalten sein und nicht in einem Haus voller junger, schlafender Kinder passieren“, erklärt die Juristin Nicholas Boca gegenüber US-Medien.