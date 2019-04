Erneut Wiener Einkaufszentrum in Flammen

Vor knapp vier Wochen hatte die Wiener Berufsfeuerwehr bereits zu einem Großbrand in einem Einkaufszentrum ausrücken müssen, als das Donauzentrum in Flammen stand. In der Nacht auf Mittwoch waren die Helfer ein weiteres Mal gefordert, diesmal in einem kleinen Shoppingtempel in Simmering. Dort galt es erneut, eine Ausbreitung des Feuers und einen Großbrand zu verhindern.