Neues Produkt verspricht Alkoholrausch ohne Kater

Daraufhin entwarf er ein Molekül, dass im Gehirn so wirkt wie Hochprozentiges: Alcarelle. Dies muss jetzt nur noch in das passende Getränk umgewandelt werden. Dies wird jedoch erst frühestens in drei Jahren passieren, wie Nutt im Guardia erzählt. Nutt möchte kein eigenes Getränk herstellen, sondern Firmen Alcarelle zum Verkauf anbieten, jene sollen es dann so verwenden, wie sie es möchten. Die Alkoholhersteller zeigen großes Interesse an dem von Nutt hergestellten Molekül und wollen darin investieren. Übrigens: Nutt und seine Kollegen testen Alcarelle so oft sie wollen, schließlich wäre es „moralisch nicht vertretbar, Millionen von Pfund für etwas auszugeben, dessen Wirkung du nicht bestätigen kannst.“