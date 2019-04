Apple Watch: Sammelklage wegen aufgeblähter Akkus

Verletzungsgefahr durch aufgeblähte Akkus

In der Sammelklage, die Priano-Keyser bei einem Gericht im US-Bundesstaat New Jersey eingebracht hat, geht es außerdem um Gefahren, die bei solchen Problemen von der Apple Watch ausgehen. Sich aufblähende Akkus können im Fall einer Explosion zu Verbrennungen führen, an deformierten Apple Watches oder scharfkantigen Displays könnten sich die Nutzer verletzen.