„Black Ops 4 Blackout“ bis 30. April kostenlos

Einen „epischen Monat“ verspricht „Call of Duty: Black Ops 4“, denn bis zum 30. April ist „Blackout“, der Battle-Royale-Modus des Activision-Shooters, kostenlos spielbar. Während der Testphase können Fans zusammen mit allen regulären „Blackout“-Spielern nach Wunsch alleine (Solo), in Zweierteams (Duos) oder in Vier-Mann-Einsatzteams (Quads) spielen. Alle Fortschritte werden gespeichert und transferiert, falls sich Gamer nach Ende der Gratis-Phase dazu entscheiden sollten, auf die Vollversion zu upgraden.