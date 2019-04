FC Bayern ohne Spielidee? Jetzt wehrt sich Kovac!

Vor dem Schlager gegen Tabellenführer Borussia Dortmund empfängt Bayern München am Mittwoch (18.30 Uhr) im Cup-Viertelfinale noch Zweitligist Heidenheim. Trainer Niko Kovac wehrte sich vor dem Match gegen die harte Kritik an seiner Person. Der Kroate musste sich nach dem jüngsten 1:1 in Freiburg den Vorwurf gefallen lassen, dass der Rekordmeister unter seiner Regie keine klare Spielidee besitzt.