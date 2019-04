Diese junge „Miss“ ist Kratkys neue Freundin

Ehemalige „Miss Kärnten“

Doch für mehr als Spekulation reichte das vorerst nicht. Nun dürfte der Ö3-Weckermann genug von der Geheimnistuerei gehabt haben. Zum Blogger-Award kam er in Begleitung. Franziska Sumberaz heißt die 25-jährige Ex-„Miss Kärnten“. Seit Sommer letzten Jahres sind die zwei Schönlinge ein Paar. Seither sah man sie zwar auch gemeinsam auf Events wie dem Beachvolleyball-Turnier und am Ball der Offiziere in der Wiener Hofburg. Doch als Paar präsentierten sie sich da noch nicht.