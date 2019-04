Grabner nur noch mit minimaler Play-off-Chance

Damit gibt es in der Eastern Conference noch einen Vierkampf um drei Plätze in der K.-o.-Runde. Die Penguins um Superstar Sidney Crosby, die 2016 und 2017 den Stanley Cup gewonnen haben, verpassten zwar die vorzeitige Qualifikation, gehen aber mit zwei Punkten Vorsprung auf die Carolina Hurricanes und je drei auf die Columbus Blue Jackets und die Montreal Canadiens ins Finish. Der Grunddurchgang endet am Samstag.