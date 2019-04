„Soros-Abkömmling“: Rechte attackieren Kurz im Web

FPÖ will „zuerst Ermittlungen abwarten“

In der FPÖ reagierte man verhalten, aus hohen Parteikreisen hieß es gegenüber der „Krone“, man wolle „zuerst die Ermittlungen abwarten“: Die Vereinsauflösung der Identitären „aufgrund einer Spende ist jedoch absurd und rechtlicher Unsinn“. Die Freiheitlichen standen zuletzt immer wieder wegen ihres mutmaßlichen Naheverhältnisses zu den Identitären in der Kritik. So zeigt ein via Twitter verbreitetes Foto Parteichef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache 2015 an einem Tisch mit Funktionären der Identitären.