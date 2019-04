Plakat am Rathaus kostet Steuerzahler 30.000 Euro

70 Meter wird sie in die Höhe ragen, die größte Kunstinstallation Österreichs am Wiener Rathaus. Aufmerksamkeit erregt das Werk aber insbesondere durch seine Kosten: 30.000 Euro an Steuergeld fließen in das Fassadenschutznetz, das während der Restaurierung am Gerüst angebracht wird. Das entspricht aber nur etwa einem Drittel der Gesamtkosten, wie Alfred Strauch von der Stadt Wien im Gespräch mit krone.at schätzt. Den Großteil der Kosten trage die Gewista-Werbegesellschaft. Dass damit nebst Life Ball, EuroPride und Co. zwar nicht explizit, aber eben auch das 100-Jahre-Jubelfest der Wiener SPÖ beworben werden soll, wie Strauch erklärte, erhitzt allerdings die Gemüter.