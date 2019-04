NBA: 45. Saisonsieg für Pöltl und San Antonio

Die San Antonio Spurs haben am Dienstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) mit einem 117:111 gegen die Atlanta Hawks den 45. Saisonsieg gefeiert und Platz sieben in der Western Conference behauptet. Der Wiener Jakob Pöltl steuerte je zwei Punkte und Rebounds sowie je einen Assist und Ballgewinn in 9:37 Minuten auf dem Parkett bei.