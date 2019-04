GAK-Edelamateure: Nach Feierabend zum Pokal-Hit!

Das nächste Volksfest für die „Feierabend-Profis“ ist garantiert - dafür mussten viele Spieler extra Urlaub nehmen: Leitwolf Marco Perchtold (Ex-Profi und mit Pasching Cupsieger) ist Versicherungsmakler, wie Goalie Haider und Smoljan. Derrant und Heil jobben im Büro, Kozissnik, Schellnegger, Rother, Berger und Hackinger studieren, Kiric ist Lagerarbeiter, Wendler in einem Baubüro, Prattes und Graf sind Behindertenbetreuer, Bauer in der Computerbranche. Pichorner ist beim Heer, Pfeifer und Puster sind Zivildiener. Säumel ist Jurist. Der verletzte Elsneg ist bei der Logistikfirma Knapp. Einzig Leihspieler Geißler (im Winter von Hartberg gekommen) und Zündel sind Profis. Teamtrainer David Preiß hingegen muss heute vorm Anpfiff noch als Lehrer in der Südsteiermark unterrichten.