Erste afroamerikanische Bürgermeisterin in Chicago

„Wähler wollen sauberere Regierung“

Die Botschaft der Wahl sei deutlich, sagte der Politikwissenschaftler Evan McKenzie der Nachrichtenagentur AFP: Die Wähler wollten „neue Ideen und eine sauberere Regierung“. In keiner anderen Großstadt der USA fallen so viele Menschen der Waffengewalt zum Opfer wie in Chicago. Allein im vergangenen Jahr wurden mehr als 550 Menschen in der Stadt ermordet - mehr als in New York und Los Angeles zusammen.