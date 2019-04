FSG verteidigte in Wien Absolute und legte noch zu

Die Arbeitnehmervertretung bleibt ganz klar in sozialdemokratischer Hand: Die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) hat bei den Arbeiterkammer-Wahlen in Wien ihre absolute Mehrheit verteidigen und sogar zulegen können. Sie kam laut vorläufigem Endergebnis auf 60,8 Prozent - ein Plus von 2,1 Prozentpunkten. Geringe Verluste setzte es indes für den schwarzen Arbeitnehmerbund ÖAAB-FCG. Blaue und Grüne blieben stabil. In Oberösterreich kam die FSG sogar auf „historische“ 71,02 Prozent nach 65,50 Prozent beim Urnengang im Jahr 2014 und erreichte damit das überhaupt bisher beste Ergebnis, freute sich der amtierende OÖ-AK-Präsident Johann Kalliauer am Dienstagabend.