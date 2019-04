AK-Wahl mit Rekordergebnis für SPÖ-Gewerkschafter

Die roten FSG-Gewerkschafter jubeln über das Ergebnis der AK-Wahl in Oberösterreich. Sie konnten sich von 65,5 Prozent im Jahr 2014 nun auf 71,02 Prozent hinaufarbeiten. „Ein sensationeller Erfolg“, so FSG-Landesvorsitzender Andreas Stangl in einer ersten Reaktion. Die größten Verlierer sind die ÖVP-Gewerkschafter, die etwa 3,7 Prozent ablegten, die anderen blieben in etwa gleich. Die Wahlbeteiligung ist um 1,4 Prozentpunkte auf 40,9 Prozent gesunken.