May will Brexit jetzt erneut verschieben

Abgeordnete wollen Brexit ohne Deal per Gesetz verhindern

Während die Premierministerin mit ihrem Kabinett nach Auswegen sucht, schmiedeten Abgeordnete eigene Pläne, um den Chaos-Brexit noch abzuwenden. So will eine überparteiliche Gruppe von Angeordneten im britischen Parlament einen Brexit ohne Vertrag per Gesetz verhindern. Das kündigte die Labour-Abgeordnete Yvette Cooper am Dienstag in London an.