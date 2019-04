Martyrium in eigenen vier Wänden: Pärchen gesucht

Der 61-Jährige soll den Mann und dessen weibliche Begleitung am 18. März gegen 20.45 Uhr am Wiener Hauptbahnhof kennengelernt haben. Er nahm das Pärchen laut Polizei mit in seine Wohnung in Groß-Enzersdorf (Niederösterreich), um es dort übernachten zu lassen. Etwa um 23 Uhr begann der Unbekannte handgreiflich zu werden und den Niederösterreicher zu quälen.