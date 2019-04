Ungarin (27) stellt den bestialischen Mord nach

Beim „Krone“-Lokalaugenschein am Dienstag in der Nähe des Wiener Gürtels will niemand etwas gesehen oder gehört haben. Und: Der Tatort wurde noch nicht untersucht. Die Familie von Achref K. fordert nun lückenlose Aufklärung. Bis dato wird zumindest dem Bruder aus London die Einreise untersagt. Begründung der Behörden: Verschlussakt! Was sich am 24. Februar und danach also wirklich abgespielt hat, ist unklar. Die Gerüchteküche brodelt: Rotlicht, Drogen, Unterwelt.