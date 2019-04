Von Baumstamm überrollt: Mann schwer verletzt

Ein 51-Jähriger wurde am Dienstag bei Holzarbeiten in Obertilliach in Osttirol schwer verletzt. Der Mann war alleine unterwegs. Laut Polizei geriet ein von ihm zuvor geschnittener Baumstamm ins Rollen und überrollte ihn. Der 51-Jährige kam dadurch schwer zu Sturz. Er konnte sich nach dem Unfall noch bis zur Straße schleppen und Alarm schlagen.