Informant warnt: In Mochovce droht ein Super-GAU!

Atomruine Mochovce: Die Zeitbombe tickt!

Nach 34 Jahren Bauzeit soll Reaktor 3 bald in Betrieb gehen: trotz veralteter Technologie und fahrlässiger Bauausführung! In 94 Tagen will der Energiekonzern Slovenské Elektrárne Reaktorblock 3 in Mochovce hochfahren. Nur 100 Kilometer von Österreich entfernt. „Seit Jahren kämpfen wir von Global 2000 und die große Anti-Atom-Familie des Landes gegen den völlig veralteten Reaktor aus Sowjetzeiten“, so Uhrig: „Die Sicherheitsvorkehrungen rund um die Atomruine sind eine einzige Farce. Und die von der Slowakei versprochene grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfung hat es bis heute nicht gegeben.“