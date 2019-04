So stehen die Parteien nun zur Mönchsberg-Garage

Aber wie geht es weiter, wenn es vom Bundesverwaltungsgerichtshof grünes Licht gibt?

„Selbstverständlich hat sich an unserer Einstellung nichts geändert“, sagt Bürgermeister Harald Preuner, der mit seiner ÖVP das Projekt schon seit längerem umsetzen will. In die selbe Kerbe schlägt auch Stadt-Vize Bernhard Auinger: „Ich bin weiter für den Ausbau, weil die Garage zu einer Chancengleichheit für die Altstadt zu den Einkaufszentren führt.“ Zustimmung kommt auch von Lukas Rößlhuber (Neos), Christoph Ferch (SALZ) und etwas verhaltener von Andreas Reindl (FPÖ).