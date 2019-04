Blutige steirische Bilanz: 7 Tote bei Waldarbeit

Schon wieder eine Tragödie! Einmal mehr kam es am Montag in der Steiermark zu einem tödlichen Forstunfall, womit sich die blutige Bilanz im Jahr 2019 weiter erhöht. Sieben tödliche Verletzungen ereigneten sich bisher in unserem Bundesland – das war bis dato oftmals die Bilanz eines ganzen Jahres. Daher appelliert ein Sicherheitsberater eindringlich: Verhaltensregeln beachten!