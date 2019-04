Neues Schock-Video von Vegan-Hasser auf Twitter

Was man „sv3rige“, wie sich der YouTuber auf seinem Kanal nennt, nicht vorwerfen kann, ist sein unersättlicher Appetit. Was hingegen mehr als fragwürdig ist, ist seine Art zu essen. Im Netz sorgt er dank eines Twitter-Videos nun erneut für Aufregung. Es zeigt ihn am Soho Vegan Market in der Rupert Street, London, beim Essen eines rohen, enthaupteten Eichhörnchens.