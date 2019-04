LASK-Duell gegen Rapid elektrisiert alle

„In einer guten Verfassung“

Dennoch muss es für den Rekordmeister fast wie eine Drohung geklungen haben, als LASK-Trainer Oliver Glasner bei der Pressekonferenz in Anspielung an den Kräfteverschleiß beim Sonntag-3:0 in Wolfsberg sagte: „Die Jungs sind trotzdem in einer sehr guten Verfassung - beim Training haben sie schon wieder einen richtig guten Eindruck gemacht“ Galt auch für den in Kärnten verletzt ausgeschiedenen Philipp Wiesinger - auch er sollte heute schon wieder topfit sein! Für einen Gegner, der mit Zähnen und Klauen kämpfen wird.