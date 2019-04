Berlin und Paris wegen Brunei „sehr besorgt“

Deutschland und Frankreich haben vor dem Hintergrund geplanter Steinigungen für Homosexuelle das Sultanat Brunei zur Achtung der Menschenrechte aufgerufen. Wie am Dienstag aus dem Außenministerium in Berlin verlautete, gab es am Montag eine Unterredung mit der Botschafterin von Brunei im Auswärtigen Amt.