Das verrät jetzt ein neuer „Avengers“-Trailer!

Auch darüber wurde bereits spekuliert: Erst Jahre in der Zukunft könnten die überlebenden Helden einen neuen Versuch unternehmen, wenn „Ant-Man“ Scott Lang (Paul Rudd) an das Tor ihres Hauptquartiers klopft - wie im Abspann von “Avengers: Infinity War„ zu sehen war. Scott Lang ist zwar bei einem Meeting im Hauptquartier zu sehen, es dürfte aber mit ziemlicher Sicherheit in einer Zeit nach dem gezeigten Flug ins Weltall spielen. Ebenfalls untermauert wird diese Theorie durch die Tatsache, dass die Avengers im neuen Trailer nicht in ihren neuen High-Tech-Weltraumanzügen, die schon mehrmals gezeigt wurden, im All unterwegs sind.