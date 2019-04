Letzte Tankstelle in Lilienfeld dicht

Auf dem Trockenen sitzen Autofahrer in Lilienfeld: Nach dem Konkurs einer Pächterin ist die einzige Tankstelle in der Bezirkshauptstadt geschlossen. Für Benzin und Diesel müssen Lenker ins benachbarte Traisen ausweichen. „Das ist zwar nur ein kleiner Umweg, aber trotzdem peinlich für unsere Stadt“, so ein Betroffener.