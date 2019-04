Erste Hilfe für Familienkatze

Sirenen heulten in der Nacht auf Dienstag in Wiener Neustadt. In einer Wohnung in der Porschesiedlung war ein Brand ausgebrochen. Während sich die Besitzerin mit ihren beiden Kindern in Sicherheit brachte, begann ein Nachbar beherzt, die Flammen zu löschen. Für Aufregung sorgte dann aber die Katze der Familie