Todeslenkerin bekannte sich bei Prozess schuldig

Keine Chance hatten Silvia H. (57) und ihr Vater Julius I. (84) an jenem 17. November 2017. Damals kam ihnen auf der S 31 plötzlich der Wagen von Gabriele E. frontal entgegen. Beim Zusammenstoß starb die 57-Jährige sofort, der 84-Jährige wenige Monate später im Krankenhaus. Jetzt stand die Unfallverursacherin in Eisenstadt wegen „fahrlässiger Tötung“ (bis zu zwei Jahre Gefängnis) vor Gericht. „Es sollte nur ein Ausflug in die Therme werden“, so die Frau. Sie sei zusammen mit ihrem Mann, einer erwachsenen Tochter und ihrem Enkelkind vorausgefahren. Die zweite Tochter sei mit Mann und Kind hinter ihr gewesen.