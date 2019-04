Zeugnistag für unsere Mostbauern

164 Moste, Cider, Schaumweine und Innovationen von 44 Obstproduzenten gerieten heuer unter die Lupe einer 17-köpfigen Experten-Jury der Landwirtschaftskammer. Und bevor am heutigen Mittwoch die Weinbauern zur Jahrgangspräsentation in die Grazer Stadthalle laden, wurden am Dienstag die Landessieger unter den Mostproduzenten vor den Vorhang geholt.