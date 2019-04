70-Meter-Kunstwerk verhüllt Wiener Rathausturm

Dass der Humor nicht zu kurz kommen soll, zeigen sowohl der Verzicht auf Modelmaße in der Selbstdarstellung als auch die weißen Badeschlapfen (Bild unten), die die untere Figur - also Knebl - trägt: Das sei gewissermaßen ein „Link auf die Arbeiter“ und stelle auch einen Konnex zu ihrem eigenen „Working Class Background“ dar, erinnerte sich Knebl im Gespräch an ihren Job als Altenbetreuerin vor ihrer Künstlerinnenkarriere. „Wir beziehen uns natürlich auch auf den Rathausmann, der ganz oben steht“, ergänzte Scheirl. Das sei auch eine Art Vereinnahmung der „großen Geste“, die von Männern so gerne eingenommen werde.