Kärntner Arzt terrorisierte Polizei - Einweisung

„Ich bin ein Humanist, ein Freigeist, aber ich gehöre doch nicht in die Narrenanstalt!“, stellt der Mediziner - er arbeitete früher in einem Spital, in den vergangenen Jahren bei einem Familienmitglied in der Praxis - gleich zu Prozessbeginn fest und lehnt sich gemütlich zurück. Drei Justizwachebeamte weichen keine Sekunde von seiner Seite: Der Herr Doktor neigt dazu, auszurasten. Deswegen sitzt er zum fünften Mal vor Gericht.