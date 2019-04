Das erste NGO-Café der Welt hat in Wien eröffnet

Der komplette Gewinn des Dirt Water fließt in die Projekte zur Frischwasseraufbereitung der NGO. Doch wenn Gäste ihr Geld in Österreich verwendet sehen wollen, gibt es auch dafür eine Möglichkeit: „Ein Gast kann irgendeine Speise oder ein Getränk auf der Karte kaufen. Das schreibe ich auf einen Zettel und hänge ihn an unsere Tafel. Wenn ein Bedürftiger vorbeikommt, kann er den Zettel pflücken und bekommt das, was darauf steht.“ Wesener ist teilweise überrascht, aber vor allem froh, dass das Geschäft bis jetzt „erstaunlich gut“ läuft. Das ist auch eine Genugtuung für ihn, denn: „Das Dirt Water ist sozusagen die Quintessenz aus acht Jahren Bullshit, die ich fressen musste, um Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgen zu können.“