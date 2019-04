Abgetreten! Grindel ist nicht mehr DFB-Präsident

Der frühere ZDF-Journalist und CDU-Bundestagsabgeordnete Grindel war in den vergangenen Monaten zunehmend in die Kritik geraten. Zunächst hatte der „Spiegel“ Anschuldigungen veröffentlicht, Grindel habe Vergütungen in Höhe von 78.000 Euro als Aufsichtsratschef der DFB-Medien Verwaltungs-Gesellschaft in den Jahren 2016/2017 nicht publik gemacht. Der DFB hatte den Vorwurf der Verschleierung zurückgewiesen. Grindel habe bei seinem Amtsantritt korrekte Auskünfte über seine Einkünfte gemacht und den Aufsichtsratsposten erst drei Monate später angetreten.